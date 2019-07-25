Выборгский район готов к отопительному сезону на 75%

Выборгский район готовится к предстоящему отопительному сезону. Представители областного правительства, специалисты Выборгтеплоэнерго и главы поселений обсудили в Совете депутатов объем необходимых работ.

Встреча для того, чтобы более объемно, более объективно познать те моменты болевые, те болевые точки, которые на сегодняшний день существуют на местах. Для того, чтобы более конкретно организовать работу по их устранению и, соответственно, своевременно и качественно подготовить жилищно-коммунальное хозяйство Ленинградской области к очередному отопительному сезону Александр Клецко, заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти

По итогам встречи удалось своевременно определить не до конца проработанные моменты. Комитет по топливно-энергетическому комплексу рассматривает возможность финансовой поддержки в срочных вопросах.

На самом деле наибольший объем вопросов был связан с теми моментами, которые уже определены с точки зрения финансирования, с точки зрения организации. Просто есть претензии к качеству выполняемых работ, есть претензии к срокам. Вот эти два момента, это моменты организационного характера. Как раз вот здесь мы будем стараться полностью их устранить и так, чтобы это было действительно и качественно, и своевременно Александр Клецко, заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти

Уже сейчас активно ведется работа по промывке и подготовке систем теплоснабжения. В настоящее время Выборгский район по общему показателю готов к зиме на 75%.

Наша задача до 15 сентября обеспечить контроль и обеспечить получение информации от каждого заинтересованного в подготовке к отопительному сезону лица и проверить в том числе и достоверность этой информации по части подготовки к отопительному сезону. Есть определенные вопросы, которые мы будем решать в рабочем порядке в том числе и с ГУП "Леноблводоканал" Дмитрий Самойленко, заместитель главы МО "Выборгский район"

На данный момент также достигнуты договоренности со всеми крупными ресурсоснабжающими организациями. К концу года в планах администрации достигнуть нулевой задолженности перед РСО. По итогам встречи регион получил данные о текущем уровне готовности жилфонда и теплоснабжающих организаций. Также были даны рекомендации по действиям администраций в отношении тех УК, которые не предоставляют сведения.

Видео, фото: Piter.TV