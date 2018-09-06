Надежда Литвиненко подвела предварительные итоги 2018 года в сфере сельского хозяйства

По итогам 2017 года Выборгский район является лучшим в Ленинградской области по развитию сельского хозяйства.В этом году предприятия Выборгского района получили 122 миллиона государственной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
За 2018 год мы планируем увеличить надой молока до 34 000 тонн, также по плану, 1 миллиард 200 миллионов яиц. Кстати, Выборгский район является лидером в России по яйценоскости. Мы еще первые и в вопросе рыболовства и рыбоводства. За год мы выловим 24 000 тонн рыбы и вырастим 3000 тонн.
Надежда Литвиненко, руководитель АПК администрации МО "Выборгский район"
Руководитель АПК отметила, что все эти высокие результаты были бы невозможны, если бы не вклад выборгских труженников.
Фото и видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО