Выбыл из строя: Далер Кузяев получил серьезную травму на тренировке

Появились подробности ЧП с участием игрока "Зенита" и сборной России.

Зенитовец Далер Кузяев не сыграет в матче сборной России со сборной Франции 27 марта в Петербурге. Об этом сообщает издание Sports.ru. По данным журналистов, полузащитник получил травму на утренней тренировке национальной команды. Кузяеву пришлось прервать занятия и отправиться на срочное обследование.

Характер повреждения футболиста не сообщается. Эксперты не исключают возможности с осложнением травмы голеностопа, которую игрок получил ранее. Напомним, Далер Кузяев был травмирован во время матча РФПЛ 11 марта.

Ранее мы писали, что 27 марта сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Франции. Французы прибывают в Северную столицу в понедельник, 26 марта.