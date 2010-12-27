В Петербурге Летний сад станет платным в летний период

В Петербурге на время XV по футболу Летний сад сделают платным.

В Петербурге с 21 по 27 июня, Летний сад будет доступен для посетителей только по платному билету. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

Выяснилось, что такие изменения связаны с фестивалем "Императорские сады России", который пройдет этим летом не в Михайловском саду, как это было раньше, а в Летнем.

В настоящее время еще неизвестна точная стоимость входного билета в Летний сад в дни фестиваля. Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.