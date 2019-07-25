Вход на станцию метро "Крестовский остров" временно ограничен

На "Крестовском острове" закрыли одну дверь из четырех ввиду большого пассажиропотока.

Сегодня, 12 июня, с 16:07 ограничили вход в вестибюль станции метро "Крестовский остров". Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

На "Крестовском острове" закрыли одну дверь из четырех ввиду большого пассажиропотока. Остальные двери продолжают работу и на вход, и на выход.

"Крестовский остров" будет работать в прежнем режиме при снижении пассажиропотока. Остальные станции метро работают в прежнем режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что с 5 июня на станции метро "Московские ворота" будет вестись ремонт эскалатора.

Фото: Piter.TV