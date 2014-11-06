С 5 июня на станции метро "Московские ворота" будет вестись ремонт эскалатора

По рабочим дням вход на станцию будет закрыт с 08:15 до 09:40.

В Петербурге 5 июня начнется ремонт на станции метрополитена "Московские ворота". До 28 июля здесь будут ремонтировать эскалатор. Работы плановые. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

На период ремонтных работ изменится режим работы наземного вестибюля станции метро. По рабочим дням вход на станцию будет закрыт с 08:15 до 09:40. Кроме того, вход будет ограничен с 17:00 до 18:45.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Комитет по транспорту Петербурга

Добавим, что от станции метро "Московские ворота" до соседних станций можно добраться на наземном общественном транспорте. До станции "Электросила" ходят автобусы №№ 3, 26, 50, 62, 64, 225, 226, 281, 263; трамваи №№: 29, 43; троллейбусы №№: 15, 17, 24, 26, 44.

До станции "Фрунзенская" можно добраться на автобусах №№: 50, 225 и на троллейбусах №№: 15, 17. До станций "Обводный канал" и "Лиговский проспект" на автобусах №№ 3, 26.

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Фото: Телеграм / Начальник транспортного цеха