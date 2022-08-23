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На улице Веры Слуцкой открылось общественное пространство с фонтаном
Сегодня, 18:10
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На улице Веры Слуцкой открылось общественное пространство с фонтаном

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Проект выполнили по инициативе жителей Колпинского района в рамках "Формирование комфортной городской среды".

В центре Колпино открылось новое общественное пространство. Оно находится на улице Веры Слуцкой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Здесь открыли фонтан, создали зеленые зоны, установили навес с качелями, сделали дорожки, высадили деревья. 

Проект выполнили по инициативе жителей Колпинского района в рамках "Формирование комфортной городской среды".

Ранее здесь находилось незаконно построенное здание. После того, как объект снесли, здесь решили открыть сквер. 

Ранее на Piter.tv: в Колпино откроется новая школа на Тверской улице.

Фото: администрация Петербурга

Теги: общественное прсотранство, улица веры слуцкой, формирование комфортной городской среды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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