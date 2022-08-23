На улице Веры Слуцкой открылось общественное пространство с фонтаном

Проект выполнили по инициативе жителей Колпинского района в рамках "Формирование комфортной городской среды".

В центре Колпино открылось новое общественное пространство. Оно находится на улице Веры Слуцкой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Здесь открыли фонтан, создали зеленые зоны, установили навес с качелями, сделали дорожки, высадили деревья.

Проект выполнили по инициативе жителей Колпинского района в рамках "Формирование комфортной городской среды".

Ранее здесь находилось незаконно построенное здание. После того, как объект снесли, здесь решили открыть сквер.

Ранее на Piter.tv: в Колпино откроется новая школа на Тверской улице.

Фото: администрация Петербурга