Ветстанция с розовой отделкой появится во Всеволожске

В городе Всеволожск продолжается строительство новой ветеринарной клиники. По информации комитета по строительству Ленинградской области, здание будет окрашено в розовый цвет — часть фасада уже получила соответствующее покрытие. Одновременно рабочие монтируют оконные конструкции и завершают кровельные работы.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по строительству Ленинградской области
В здании ветлечебницы будут размещены кабинеты терапевта и хирурга и помещения для вакцинации.
Внутри для пушистых будет всё необходимое — кабинеты хирурга, терапевта, прививочная, функциональной диагностики, стерилизационная, операционная, лаборатории разного профиля и аптечный киоск. Это будет крупнейшая государственная ветстанция во всём регионе.
Пресс-служба комитета по строительству 47-го региона
По данным ведомства, учреждение станет крупнейшей государственной ветстанцией в Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что парк Академика Сахарова в Петербурге исключили из списка объектов культурного наследия.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все