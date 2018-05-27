Ветстанция с розовой отделкой появится во Всеволожске

Новая ветеринарная клиника в Ленобласти станет крупнейшей в регионе.

В городе Всеволожск продолжается строительство новой ветеринарной клиники. По информации комитета по строительству Ленинградской области, здание будет окрашено в розовый цвет — часть фасада уже получила соответствующее покрытие. Одновременно рабочие монтируют оконные конструкции и завершают кровельные работы.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по строительству Ленинградской области

В здании ветлечебницы будут размещены кабинеты терапевта и хирурга и помещения для вакцинации.

Внутри для пушистых будет всё необходимое — кабинеты хирурга, терапевта, прививочная, функциональной диагностики, стерилизационная, операционная, лаборатории разного профиля и аптечный киоск. Это будет крупнейшая государственная ветстанция во всём регионе. Пресс-служба комитета по строительству 47-го региона

По данным ведомства, учреждение станет крупнейшей государственной ветстанцией в Ленинградской области.

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