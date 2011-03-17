Ветеринары Ленобласти разложили в лесах более 800 тысяч доз вакцины от бешенства

К концу года съедобных приманок в лесах увеличат до миллиона.

Накануне, 26 октября, в пресс-службе регионального Управления ветеринарии уточнили, что специалисты Госветслужбы региона почти заверишил осеннюю кампанию по раскладке антирабической вакцины для диких животных. Дозы располагают вокруг полигонов ТБО и в приграничных районах с Новгородской, Псковской и Вологодской областями.

Так, в регионе уже разложили более 800 тыс. лекарственных брикетов. Предполагается, что к концу года число съедобных приманок увеличат до миллиона.

Вакцина безопасна для обитателей лесов. Так врачи проводят иммунизацию диких лис, волков, медведей, барсуков и других животных. Препарат оставляют на тропах следования лесных жителей.

Для размещения вакцины используют квадроциклы, болотоходы, шерпы, беспилотники, а также малую авиацию.

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