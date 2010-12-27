На Ударников пьяный ветеринар-автомобилист помял три машины и скрылся с места аварии

Свою вину нетрезвый водитель признал, но поспешил уехать с места ДТП.

В Красногвардейском районе утром 4 апреля нетрезвый "айболит" устроил массовое ДТП. Водитель столкнулся с тремя автомобилями. Очевидцы утверждают, что шофер был пьян.

Инцидент произошел около 10 часов утра вблизи 42 дома по проспекту Ударников. Автомобилист на "Ситроен Берлинго" не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку "КИА Серато". Пытаясь выбраться из ситуации, он также попутно задел корпусом машины "Фольксваген Поло" и "КИА Рио". После аварии нетрезвый петербуржец спокойно оставил собственное транспортное средство у тротуара и пошел в магазин за продуктами.

Когда он вернулся, то застал на месте аварии возмущенных водителей, чьи автомобили оказались помяты. Находчивый гражданин оставил пострадавшим визитку и скрылся. Свидетели утверждали, что от злоумышленника несло перегаром, он рассказывал о вчерашних посиделках, а документов с собой у мужчины не оказалось. Выяснилось, что виновник ДТП является ветеринаров в одной из частных клиник Северной столицы.

