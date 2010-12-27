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На Ударников пьяный ветеринар-автомобилист помял три машины и скрылся с места аварии
Сегодня, 9:34
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lesjasap
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На Ударников пьяный ветеринар-автомобилист помял три машины и скрылся с места аварии

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Свою вину нетрезвый водитель признал, но поспешил уехать с места ДТП.

В Красногвардейском районе утром 4 апреля нетрезвый "айболит" устроил массовое ДТП. Водитель столкнулся с тремя автомобилями. Очевидцы утверждают, что шофер был пьян. 

Инцидент произошел около 10 часов утра вблизи 42 дома по проспекту Ударников. Автомобилист на "Ситроен Берлинго" не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку "КИА Серато". Пытаясь выбраться из ситуации, он также попутно задел корпусом машины "Фольксваген Поло" и "КИА Рио". После аварии нетрезвый петербуржец спокойно оставил собственное транспортное средство у тротуара и пошел в магазин за продуктами. 

Когда он вернулся, то застал на месте аварии возмущенных водителей, чьи автомобили оказались помяты. Находчивый гражданин оставил пострадавшим визитку и скрылся. Свидетели утверждали, что от злоумышленника несло перегаром, он рассказывал о вчерашних посиделках, а документов с собой у мужчины не оказалось. Выяснилось, что виновник ДТП является ветеринаров в одной из частных клиник Северной столицы. 
 

Теги: авария , ветеринар , дтп
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия ДТП

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