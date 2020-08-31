Ветеринар рассказала, могут ли хозяева заразить домашних животных инфекцией

Домашние животные не могут подхватить от человека вирусы и инфекции. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" врач-ветеринар.
Передать болезнь от человека к животному нельзя, но человек может принести на ногах с улицы те болезни, которыми болеют животные. А вообще у животных и людей разные инфекционные заболевания.
Если говорить о прививках, вирусные заболевания активны в любое время года, поэтому домашних животных стоит вакцинировать ежегодно.
В Петербурге запустили необычный сайт для поиска животных из приюта.
Фото: pixabay
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