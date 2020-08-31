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Ветеринар рассказала, могут ли хозяева заразить домашних животных инфекцией
Сегодня, 11:49
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nastya960

Ветеринар рассказала, могут ли хозяева заразить домашних животных инфекцией

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Не стоит забывать каждый год вакцинировать животных.

Домашние животные не могут подхватить от человека вирусы и инфекции. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" врач-ветеринар.

Передать болезнь от человека к животному нельзя, но человек может принести на ногах с улицы те болезни, которыми болеют животные. А вообще у животных и людей разные инфекционные заболевания.

Если говорить о прививках, вирусные заболевания активны в любое время года, поэтому домашних животных стоит вакцинировать ежегодно.

В Петербурге запустили необычный сайт для поиска животных из приюта.

Фото: pixabay

Теги: ветеринар, животные, инфекция
Категории: Лента новостей,

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