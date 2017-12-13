Инвалиды и ветераны смогут попасть на прием к петербургским чиновникам без очереди

В ЗакСе изучили вопрос признания льгот нуждающихся в первоочередном приеме у чиновников.

Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели вопрос относительно льгот для Героев России и СССР, а также ветеранов войн и инвалиды. Данным категориям граждан хотят дать право внеочередного приема к чиновникам. Инициатива нашла поддержку у власть имущих лиц Северной столицы днем 21 февраля.

Предложение внес представитель политической партии “Единая Россия” Александр Тетердинко. По задумке, программа должна позволить нуждающимся без очередей проходить в кабинеты к сотрудника органов муниципальной и государственной власти. Сейчас же ситуация довольно напряженная. Пожилым людям приходится тратить по полдня, чтобы обратиться с просьбой или жалобой к чиновнику.

Еще одним нововведением станет возможность установки единого регионального дня, в который органы власти будут принимать только льготников. Его хотят приблизить к празднованию даты основания Петербурга. Пока что депутаты остановились на третьем понедельнике мая.