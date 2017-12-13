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Инвалиды и ветераны смогут попасть на прием к петербургским чиновникам без очереди
Сегодня, 13:22
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lesjasap
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Инвалиды и ветераны смогут попасть на прием к петербургским чиновникам без очереди

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В ЗакСе изучили вопрос признания льгот нуждающихся в первоочередном приеме у чиновников.

Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели вопрос относительно льгот для Героев России и СССР, а также ветеранов войн и инвалиды. Данным категориям граждан хотят дать право внеочередного приема к чиновникам. Инициатива нашла поддержку у власть имущих лиц Северной столицы днем 21 февраля. 

Предложение внес представитель политической партии “Единая Россия” Александр Тетердинко. По задумке, программа должна позволить нуждающимся без очередей проходить в кабинеты к сотрудника органов муниципальной и государственной власти. Сейчас же ситуация довольно напряженная. Пожилым людям приходится тратить по полдня, чтобы обратиться с просьбой или жалобой к чиновнику. 

Еще одним нововведением станет возможность установки единого регионального дня, в который органы власти будут принимать только льготников. Его хотят приблизить к празднованию даты основания Петербурга. Пока что депутаты остановились на третьем понедельнике мая.

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Теги: ветераны , закс , заседание , инвалицы , инициатива , предложение , собрание
Категории: Новости СПб

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