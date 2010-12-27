Ветераны "Зенита"-84 победили команду правительства Петербурга

Встреча была посвящена 35-летию победы "сине-бело-голубых" в чемпионате СССР.

Игра на стадионе "Смена" проходила в формате "два тайма по 30 минут". В составе "сине-бело-голубых" помимо чемпионов 1984 года появились Константин Лепехин, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Александр Горшков, гендиректор "Зенита" Александр Медведев и другие футболисты.

Состав сборной правительства Петербурга усилили сенатор Андрей Кутепов, а также экс-игрок "Бенфики" и "Крыльев Советов" Андрей Каряка.

За сборную правительства отличились Андрей Кутепов, Алексей Михеев, Андрей Каряка и Дмитрий Белоусов. За "сине-бело-голубых" забили Анатолий Тимощук (дважды), Игорь Данилов, Дмитрий Баранник и Сергей Дмитриев. Команда проигрывала по ходу матча.





Ранее Piter.TV пообщался с футболистом "золотого" состава 1984 года Сергеем Веденеевым, который рассказал, какая атмосфера на стадионах царила раньше, что влияет на игру и что он думает о сносе СКК, где и состоялся победный матч.

Фото: Twitter / @zenit_spb