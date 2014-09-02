Ветеранам из Петербурга заплатят по 10 тысяч и 5 тысяч рублей к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В январе выплаты получат более 256 тысяч ветеранов.

В Петербурге приняли закон о выплатах ветеранам ВОВ к 80-летию Дня прорыва блокады Ленинграда — 18 января 2023 года. Документ подписал губернатор города Беглова. Об этом 19 декабря сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в своем телеграм-канале.

В январе выплаты получат более 256 тысяч ветеранов. Размер составит 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. По 10 тыс. рублей направят инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Выплату в 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в годы войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией. Такую же сумму получат вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ войны и участников ВОВ, а также пенсионерам, которые родились до 3 сентября 1945 года.

Ранее суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Позднее в Санкт-Петербургский городской суд поступила апелляционная жалоба от гражданина Идрисова. Он просит отменить решение суда.

Фото: piter.tv

