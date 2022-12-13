Ветеран ВМФ Василий Джуржа умер в Петербурге

Джуржа участвовал в Таллинском переходе в августе 1941 года — переходе Балтийского флота из-под Таллина в Кронштадт.

В Пушкине на 102 году жизни скончался участник Таллинского прорыва, Великой Отечественной войны, капитан I ранга Василий Джуржа. О смерти ветерана в понедельник, 2 января, сообщили в группе "Таллинский переход" в соцсети "ВКонтакте".

Василий Джуржа родился 14 января 1921 года в селе Верхнячка под Киевом. В августе 1939 года его призвали на срочную военную службу на Балтийский флот. На войне Джуржа несколько раз столкнулся с тяжелыми испытаниями. Одним из главных стало участие в Таллинском переходе в августе 1941 года — переходе Балтийского флота из-под Таллина в Кронштадт.

Тогда погибли тысячи моряков, а транспорт "Балхаш", на котором шёл Василий Павлович, потопили. Джуржу спас проходящий мимо буксир и его эвакуировали на остров Гогланд, а затем на Кронштадтскую военно-морскую базу. С января по октябрь 1942 года Джуржа был в блокадном Ленинграде.

После войны Василий Павлович продолжил службу в ВМФ, служил на Сахалине, Камчатке, Балтике. В 1962 году он окончил педагогический факультет Военно-политической академии в Москве, после чего 14 лет преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище.

В 1974 году Джуржа в звании капитана I ранга ушёл в запас. В общей сложности он носил военную форму более 82 лет. Его наградили орденом Отечественной войны и двумя орденами Красной Звезды, медалью "За оборону Ленинграда", а также другими медалями и знаками.

Фото: Вконтакте / Таллинский переход