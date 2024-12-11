Ветеран "Альфы" — о том, как избежать новых взрывов в жилых домах

Андрей Попов указал на несовершенство законодательной базы в вопросе установки видеонаблюдения.

Президента Федерации бокса Донецкой народной республики Армена Саркисяна преступники поджидали для того, чтобы удаленно привести в действие СВУ. Взрывное устройство установили его тоже в дистанционном режиме. Для этого злоумышленники завербовали на свою миссию женщину, которая и проделала всю работу. В интервью журналистам телеканала "360.ru" подолковник запаса, член Ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов рассказал о том, как можно гражданскому населению обезопасить себя в жилых комплексах.

Эксперт указал, что для него неудивительно, что даже в таком элитном жилом комплексе, как "Алые паруса" устанавливаются такие камеры видеонаблюдения, которые не позволяют получить четкое и детальное изображение. Этот просчет связан с тем фактом, что в России отсутствуют требования со стороны закона к подобным устройствам. В результате собственник дома не занимается изучением характеристик оборудования и его подбором, так как может ставить для себя цели по экономии денежных средств.

Знаете, есть экономика и есть хозяйственник. <…> Есть закон по антитеррористической защищенности каких-то объектов. Там написано, что объекты определенной категории должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. Но я там не видел, что это должна быть цифровая камера с таким-то разрешением, с подсветкой, что она должна работать от -40 до +40 градусов. Андрей Попов, подполковник

Эксперт напомнил о важности работы с мирным населением, донесения до людей информации о возможных способах вербовки преступниками, о том, как можно распознать злоумышленника и не стать их соучастником или жертвой. Попов заметил, что такая работа уже ведется и ее надо продолжать. Повысить защищенность домов можно, если убрать из общих помещений все предметы, в которые можно спрятать СВУ. Подполковник добавил, что входная группа не должна быть оборудована кадками с цветами и местами, куда легко положить что-то, что может взорваться.

Может, во всем комплексе не менять видеокамеры, но входная группа должна оборудоваться хотя бы одной камерой, <…> которая дает потом четко распознавать. Андрей Попов, подполковник

Дополнительно нужно правильно организовать работу охранников помещений и сделать так, чтобы не снижалась бдительность как самих сотрудников охраны, так и их руководства. Очень важно не допустить утечки информации о применяемых средствах безопасности, так как преступники могут отталкиваться от этой информации при организации терактов на местах. Сотрудники безопасности должны регулярно проводить учения, так как обычно действия охраны ограничены такой минимальной инициативой, которую ведет инженер по объекту или управляющий.

Надо постоянно учения и бодрить, бодрить и бодрить. И подбирать энергичных руководителей службы безопасности, которые не ленятся. Проезжают мимо объекта, приехали и проверили, не спят ли там. Андрей Попов, подполковник

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Фото и видео: 360.ru