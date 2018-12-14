У школы по Морской Пехоте ветер опрокинул трибуну на спортплощадке

Футболисты продолжили играть, не обращая внимание на казус.

В Петербурге в воскресенье 17 февраля сильные порывы ветра передвинули школьную трибуну, установленную на спортивной площадке. Инцидент произошел в юго-западной части города, по улице Морской Пехоты,8. По данным специалистов из Гидрометцентра, скорость ветра достигала 18 метров в секунду.

О происшествии на территории учебного заведения рассказали очевидцы в социальных сетях. Они смогли сфотографировать футбольную сетку, на которой трибуна опрокинула и находится явно не на своем месте. Однако, игроков, находившихся в тот момент на поле, ситуация не смутила. Петербуржцы продолжили играть, как ни в чем не бывало.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб