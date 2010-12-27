В Петербурге "Владимирскую" откроют вечером в первый день зимы

В Петербурге вестибюль станции метро "Владимирская" откроют уже 1 декабря в вечернее время.

В Санкт-Петербурге уже сегодня, 1 декабря до конца рабочего дня будут запущены эскалаторы на станции метрополитена "Владимирская". По данным начальника эскалаторной службы Вилиса Сутенса, рабочие бригады успевают закончить капитальный ремонт раньше срока.

Два эскалатора уже полностью готовы к работе, поэтому мы запустим их раньше срока. И примем пассажиров уже сегодня. Вилис Язепович, начальник эскалаторной службы

Напомним, что станцию станцию "Владимирская" закрывали на три недели на капитальный ремонт. Планировалось, что работы завершатся лишь 6 декабря.

Фото: Instagram - metrospbphoto

￼