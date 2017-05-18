Вестибюль станции метро "Маяковская" откроется для пассажиров 10 декабря

Рабочие уложились в срок и выполнили капитальный ремонт за 11 месяцев, как и планировалось.

Вестибюль станции метро "Маяковская" откроется уже в пятницу, 10 декабря. Отныне выход будет осуществляться только на улицу Марата, а вход – со стороны Невского проспекта.Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

За 11 месяцев специалисты восстановили гидроизоляцию в наклонном ходе, заменили армоцементные водоотводящие зонты на зонты из анодированного алюминия, капитально отремонтировали три эскалатора (с полной заменой балюстрады).

Также проделана работа по преображению вестибюля: пол, стены и колонны облицованы из природного камня, обновили барельеф В.В. Маяковского, установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Кроме того, для слабовидящих пассажиров сделали тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата. Она помогает ориентироваться в вестибюле.

Видео и фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга