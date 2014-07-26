Вестибюль №2 станции метро "Московская" открылся 26 декабря

Теперь посадка пассажиров в автобусы маршрута № 39Э и маршрутов, следующих по Пулковскому шоссе, снова осуществляется на Московском проспекте у выхода вестибюля №2.

Вестибюль №2 станции метро "Московская" (выход на Алтайскую улицу) 26 декабря открылся для входа и выхода пассажиров. Капитальный ремонт длился 11 месяцев. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Во время капремонта была выполнена замена облицовки стен, колонн и напольной плитки; установлены новые турникеты, двери; обновлены три эскалатора; обустроен отдельный вход/выход в вестибюль для маломобильных пассажиров, выполнена тактильно-контрастная разметка; отремонтирован подземный пешеходный переход под Московским проспектом

Теперь посадка пассажиров в автобусы маршрута № 39Э и маршрутов, следующих по Пулковскому шоссе, снова осуществляется на Московском проспекте у выхода вестибюля №2 станции "Московская". Временная остановка "Московский проспект, 193" отменяется.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха