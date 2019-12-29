Весна в Петербурге начнётся с плюсовой температуры

В последнюю неделю февраля в Петербурге будет пасмурная погода.

Календарная весна в Петербурге принесёт горожанам плюсовую температуру и туман. Об этом сообщил погодный центр "Фобос".

В последнюю неделю февраля в Петербурге будет пасмурная погода. В ночь на четверг будет от 0 до -2 градусов. В течение дня 27 февраля будет переменная облачность и от -1 до +1 градуса. В пятницу ситуация повторится. А вот 29 февраля в городе похолодает до -3 градусов.

В первый день весны будет +1 градус и южный ветер скоростью 14 м/с. Во второй весенний день воздух прогреется до +4 градусов.

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