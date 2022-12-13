Весенняя оттепель в Петербурге и Ленобласти вывела медведей из спячки

Медведи проснулись на зооферме "Приют Белоснежки" в Волосовском районе Ленобласти.

Приход весны ознаменовался не только резким потеплением, но и пробуждением диких животных. От зимней спячки очнулись медведи, а зайцы постепенно стали избавляться от зимнего меха. Об этом рассказали "Невские Новости".

Медведи проснулись на зооферме "Приют Белоснежки" в Волосовском районе Ленобласти. На ферме сейчас проживают самец и самка – Потап и Винни-Пушка Топтыгины.

Всю зиму медведи приоткрывали один глаз, принюхивались, покушают и опять спать. У нас не такие суровые зимы, как в Сибири, например, чтоб совсем в спячку уходить на пять месяцев. Винни-Пушка и Потап уже начали присматриваться друг к другу, интересоваться, взбодрились уже. "Приют Белоснежки"

При этом, в центре спасения диких животных "Велес" в Ленобласти медведи еще не проснулись. А в Ленинградском зоопарке зайцы начали из белой шубки переодеваться в серую.

Фото: ВКонтакте/ Зооферма "Приют Белоснежки" (архив)