Во время весеннего призыва служить отправились 1300 ленинградцев

Помимо этого, альтернативную службу и службу в научной роте выбрали 227 жителей 47 региона. Конкурс на место в научных ротах доходит до 25 человек на место.

По итогам весенней призывной кампании 2018 года Ленинграсдкая область вошла в десятку лучших субъектов Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На службу в различные города России отправились 1300 ленинградцев. Большинство молодых людей отправили в части, находящиеся в пределах Западного военного округа. На данный момент военные комиссариаты продолжают допризывную подготовку молодых людей к службе в армии.

Также ежегодно на днях призывника учащиеся выпускных классов, колледжей, высших учебных заведений знакомятся с условиями быта и службы современной российской армии в воинских частях, расположенных на территории Ленинградской области.

Помимо этого, альтернативную службу и службу в научной роте выбрали 227 жителей 47 региона. Конкурс на место в научных ротах доходит до 25 человек на место.

Осенний призыв 2018 года пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Курортном районе нашли гранату времен Второй мировой войны.

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