Весенний концерт IP Orchestra в Петрикирхе

IP Orchestra под управлением дирижёра Игоря Пономаренко исполнит весеннюю программу из произведений Раймонда Паулса.

Коллектив Игоря Пономаренко подготовил новую программу: в Петрикирхе прозвучат мелодии знаменитого композитора Раймонда Паулса. Он написал множество хитов для эстрадных певцов (Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев), для фильмов. На концерте сочинения Раймонда Паулса обретут новое звучание, став частью музыкальных фантазий и экспериментов.

Место: Петрикирхе – кафедральный собор святых Петра и Павла (просп. Невский, д. 22-24)

Цена: 600 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: pixabay