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Весь вторник выборжан будет радовать жаркая погода без осадков
Сегодня, 12:01
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KaterinaKono13

Весь вторник выборжан будет радовать жаркая погода без осадков

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Ветер северо-восточный, днем его скорость не превысит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

На протяжении всего вторника, 23 июля, выборжан ожидает жаркая погода без каких-либо осадков. 

Как сообщают синоптики, в регионе установилась настоящая летняя погода. Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный, днем его скорость не превысит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Самое время для пикников, однако в МЧС предупреждают о возможности возникновения лесных пожаров. Так, спасатели присвоили Выборгскому району третий класс пожароопасности, остальной территории Ленобласти — второй.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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