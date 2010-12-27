Весь вторник выборжан будет радовать жаркая погода без осадков

Ветер северо-восточный, днем его скорость не превысит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

На протяжении всего вторника, 23 июля, выборжан ожидает жаркая погода без каких-либо осадков.

Как сообщают синоптики, в регионе установилась настоящая летняя погода. Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный, днем его скорость не превысит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.