Весь вторник выборжан будет радовать жаркая погода без осадков

На протяжении всего вторника, 23 июля, выборжан ожидает жаркая погода без каких-либо осадков.
Как сообщают синоптики, в регионе установилась настоящая летняя погода. Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный, днем его скорость не превысит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.
Самое время для пикников, однако в МЧС предупреждают о возможности возникновения лесных пожаров. Так, спасатели присвоили Выборгскому району третий класс пожароопасности, остальной территории Ленобласти — второй.
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