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В Ленобласти верующим выдают православные светоотражатели
Сегодня, 11:56
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lesjasap
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В Ленобласти верующим выдают православные светоотражатели

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В Ленобласти прихожанам церквей выдали светоотражающие православные "обереги".

В Ленинградской области представители православного духовенства и сотрудники ГИБДД раздали верующим специальные светоотражатели. Акция прошла при поддержке Тихвинской и Лодейнопольской епархий. Прихожане получили шевроны со светящейся надписью “Спаси и сохрани”. Всего было отдано десять тысяч экземпляров защитных элементов. Уже известно, что ведется разработка новых моделей светоотражающих шевронов, чтобы обезопасить как можно большее количество людей. Во время мероприятия горожанам также рассказали о правилах поведения на дорогах. 
 
Напомним, что МЧС России и РПЦ подписал соглашение о двустороннем сотрудничестве еще в  июле 2017 года. По этому документу, священники будут оказывать поддержку пострадавшим и их родственникам, кадетам и студентам подведомственных учреждений, а МЧС взамен обучит сестер милосердия и волонтеров первой экстренной помощи. 
Теги: акция , верующие , гибдд , православные епархии , рпц
Категории: Новости СПб

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