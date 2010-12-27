В Ленобласти верующим выдают православные светоотражатели

В Ленобласти прихожанам церквей выдали светоотражающие православные "обереги".

В Ленинградской области представители православного духовенства и сотрудники ГИБДД раздали верующим специальные светоотражатели. Акция прошла при поддержке Тихвинской и Лодейнопольской епархий. Прихожане получили шевроны со светящейся надписью “Спаси и сохрани”. Всего было отдано десять тысяч экземпляров защитных элементов. Уже известно, что ведется разработка новых моделей светоотражающих шевронов, чтобы обезопасить как можно большее количество людей. Во время мероприятия горожанам также рассказали о правилах поведения на дорогах.

Напомним, что МЧС России и РПЦ подписал соглашение о двустороннем сотрудничестве еще в июле 2017 года. По этому документу, священники будут оказывать поддержку пострадавшим и их родственникам, кадетам и студентам подведомственных учреждений, а МЧС взамен обучит сестер милосердия и волонтеров первой экстренной помощи.