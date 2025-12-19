В Казанском соборе Петербурга митрополит Варсонофий возглавил Рождество

Рождественская служба в центре Петербурга собрала верующих ночью.

Рождественское богослужение проходит в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщает ТАСС.

В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга в ночь на 7 января проходит рождественское богослужение. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Служба началась в 23:00 и продлится до 01:30 по московскому времени.

Накануне, 6 января, в рождественский сочельник митрополит Варсонофий совершил в соборе литургию святителя Василия Великого. 7 января в Казанском соборе запланированы утренние богослужения. Ранняя литургия состоится в 07:00, поздняя литургия начнется в 10:00. В 18:00 в храме пройдет великая вечерня.

Рождественское богослужение также проходит в Кронштадтском Морском соборе Санкт-Петербурга. В службе принимают участие офицеры Главного командования Военно-морского флота России, курсанты и слушатели военно-морских учебных заведений, а также военнослужащие Ленинградской военно-морской базы.

Прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Piter.tv