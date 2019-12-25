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Верующие празднуют День памяти Ксении Блаженной
Сегодня, 15:05
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kraratau27

Верующие празднуют День памяти Ксении Блаженной

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Паломники приехали в Петербург, чтобы прикоснуться к мощам святой.

С раннего утра у часовни Ксении Петербургской выстроилась огромная очередь прихожан. Люди из разных городов приезжают на Смоленское кладбище, чтобы поклониться святой и попросить у нее помощи в мирских делах. 

В храме Смоленской иконы Божией Матери тоже много паломников, которые пришли на праздничную литургию. Таинство проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Сегодня часовня святой будет открыта до прихода последнего прихожанина. 

Ранее в Piter.tv сообщалось, что в РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия. 

Фото: Piter.tv

Теги: святые, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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