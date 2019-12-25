Верующие празднуют День памяти Ксении Блаженной

Паломники приехали в Петербург, чтобы прикоснуться к мощам святой.

С раннего утра у часовни Ксении Петербургской выстроилась огромная очередь прихожан. Люди из разных городов приезжают на Смоленское кладбище, чтобы поклониться святой и попросить у нее помощи в мирских делах.

В храме Смоленской иконы Божией Матери тоже много паломников, которые пришли на праздничную литургию. Таинство проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Сегодня часовня святой будет открыта до прихода последнего прихожанина.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что в РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия.

Фото: Piter.tv