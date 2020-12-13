В РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия

Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что во время литургий не будут использовать одноразовые ложки для причастия. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Он отметил, что уже имеющихся ограничения из-за пандемии коронавируса достаточно. Уточняется, что введения одноразовых ложек в церквях может вызвать протест у прихожан.
Представитель РПЦ также добавил, что в соответствии с учением Церкви "святые дары, то есть тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, они не могут быть источником заражения".
Ранее мы сообщали о том, что в РПЦ назвали неуместными ограничения числа людей на службах в Петербурге.
Видео: Youtube/Россия 24
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