  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
107
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия

0 0

Переход на одноразовые ложки может вызвать протест у прихожан.

Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что во время литургий не будут использовать одноразовые ложки для причастия. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что уже имеющихся ограничения из-за пандемии коронавируса достаточно. Уточняется, что введения одноразовых ложек в церквях может вызвать протест у прихожан. 

Представитель РПЦ также добавил, что  в соответствии с учением Церкви "святые дары, то есть тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, они не могут быть источником заражения". 

Ранее мы сообщали о том, что в РПЦ назвали неуместными ограничения числа людей на службах в Петербурге.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: коронавирус рпц, ограничения коронавирус, рпц
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии