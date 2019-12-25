РПЦ: Ограничение числа людей на богослужениях в Петербурге неуместно

В церкви считают, что такая мера не соответствует эпидемобстановке в городе.

В РПЦ заявили, что ограничение числа людей на богослужениях в Петербурге неуместный и не соответствуют эпидемиологической обстановке в городе. Слова замуправляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы передают РИА Новости.

Епископ отметил, что сейчас эпидобстановка совсем другая, нежели весной, поскольку тогда система здравоохранения не была готова к пандемии. Кроме того, принятые весной меры "вызвали смущение и сомнение многих прихожан", потому и в разы неуместнее становятся сейчас, сказал епископ. Слова РПЦ были реакцией на заявление вице-губернатора Петербурга Евгения Елина о сокращении числа участников публичных мероприятий до 50 человек. К таким мероприятиям чиновник отнес и богослужения, и заметил, что власти города ждут от РПЦ соответствующее постановление.

Отмечается, что представители РПЦ и ранее заявляли, что люди встретят Рождество в любой эпидобстановке, а церкви не могут закрыть, пока в стране не введен режим ЧС. Введенные меры безопасности вроде масок и перчаток в храмах, введения порядка исповедей в РПЦ назвали беспрецедентными.

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Фото: Piter.TV