Российские вертолетоносцы будут строить в Петербурге

Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация решили, что отечественные вертолетоносцы будут строить на судостроительном заводе "Северная верфь".

На судостроительном заводе "Северная верфь" в 2020 начнут строить отечественные вертолетоносцы. об этом договорились министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация, сообщает источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе.

На петербургском заводе будут строить вертолетоносцы и эсминцы "Лидер". На "Северной верфи" уже ведут масштабную реконструкцию производственных мощностей. В том числе строят цех, позволяющей строить корабли таких классов.

Источник СМИ рассказал, что сначала завод планирует возвести два вертолетоносца, а затем начнет возводить эсминцы. Опытно-конструкторские работы по первым начнутся уже в 2018 году. строительство головного корабля начнется в 2020, а флоту его планируют передать в 2024. Официального подтверждения этой информации пока нет.