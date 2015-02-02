Вертолетные площадки Петербурга помогли медикам спасти десятки жизней

Транспортная система Петербурга работает на скорую помощь и донорские рейсы.

Развитая транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга помогает медикам оказывать экстренную помощь и спасать жизни горожан.

С начала 2025 года городские площадки санитарной авиации приняли более 70 рейсов. Из них 30 были связаны с эвакуацией пострадавших, 26 — с учебными вылетами, а ещё 3 — с транспортировкой донорских органов. За стабильную работу системы круглосуточно отвечает СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта", специалисты которого контролируют площадки как на месте, так и через диспетчерский центр.

Вертолётные площадки интегрированы в городскую транспортную сеть и расположены на территориях ведущих медицинских учреждений — НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Елизаветинской больницы, Александровской, Городской больницы № 40 и Детской городской больницы № 1.

В Комитете по транспорту подчеркнули, что развитие санитарной авиации является важной частью создания безопасной городской среды. Надёжная работа инфраструктуры позволяет оперативно доставлять пациентов и медицинские грузы, когда на счету каждая минута.

Фото: Piter.TV