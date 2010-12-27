Вертолет санавиации спас пациентку из Выборга с черепно-мозговой травмой

Сегодня, 5 июня, в Выборг вылетел вертолет экстренной санитарной помощи за женщиной с черепно-мозговой травмой. Лишь благодаря столько быстрой помощи женщину удалось спасти. Однако ее состояние до сих пор оценивается медиками как очень тяжелое.
Пациентка была немедленно госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Далее был осуществлен вылет по маршруту г. Выборг - НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, спасена женщина с закрытой черепно-мозговой травмой.
говорится в сообщении
Обсуждение ( 0 )