Вертолет санавиации спас пациентку из Выборга с черепно-мозговой травмой

Пациентка была немедленно госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Сегодня, 5 июня, в Выборг вылетел вертолет экстренной санитарной помощи за женщиной с черепно-мозговой травмой. Лишь благодаря столько быстрой помощи женщину удалось спасти. Однако ее состояние до сих пор оценивается медиками как очень тяжелое.

Пациентка была немедленно госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.