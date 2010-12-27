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Вертолет санавиации спас пациентку из Выборга с черепно-мозговой травмой
Сегодня, 16:37
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KaterinaKono13

Вертолет санавиации спас пациентку из Выборга с черепно-мозговой травмой

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Пациентка была немедленно госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Сегодня, 5 июня, в Выборг вылетел вертолет экстренной санитарной помощи за женщиной с черепно-мозговой травмой. Лишь благодаря столько быстрой помощи женщину удалось спасти. Однако ее состояние до сих пор оценивается медиками как очень тяжелое. 

Пациентка была немедленно госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Далее был осуществлен вылет по маршруту г. Выборг - НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, спасена женщина с закрытой черепно-мозговой травмой.

говорится в сообщении

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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