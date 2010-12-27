Женщину с ожогами 35% поверхности тела доставили на вертолете в Токсово

Также в пожаре пострадал 56-летний мужчина, у него обожжено 3% поверхности тела.

После пожара в Вырице с сильными ожогами в больницу города Токсово на вертолете санавиации доставили мужчину и женщину. Об этом сообщает Национальная служба санавиации.

Сообщается, что у 45-летней женщины ожоги головы, туловища и конечностей 2-3 степени (35% поверхности тела), у 56-летнего мужчины ожоги верхних дыхательных путей и головы 1-2 степени (3% поверхности тела). Оба пострадавших находятся в ожоговом центре Токсово.

Ранее на Piter.TV: Санавиация доставила ребенка в больницу с ожогами 2-3 степени.

Фото: Национальная служба санитарной авиации/ ВК