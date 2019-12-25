На борту находились 11 человек. Пострадавших нет.

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным ведомства, воздушное судно совершало рейс по маршруту Носок - Караул - Дудинка. Во время полета произошла техническая неполадка, вследствие чего экипаж принял решение о посадке. Вертолет успешно приземлился недалеко от села Караул.

Вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе". из сообщения Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России для ТАСС

Отмечается, что на борту находились 11 человек, включая трех членов экипажа. Пострадавших нет.

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