Пассажирский вертолет Ми-8 опрокинулся на бок в Красноярском крае

Во время жесткой посадки пострадали 6 человек. Вертолет повредил хвост и винт.

В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

ТАСС передает, что ЧП произошло на территории аэропорта Байкит в 8 часов 45 минут (мск). При взлете вертолет Ми-8 с пассажирами попал в снежный вихрь. Машина совершила жесткую посадку и опрокинулась на бок, при этом у вертолета повредился хвост и винт.

Во время жесткой посадки, по предварительным данным, пострадали 6 человек. Всего на борту, по данным МЧС, был 21 пассажир и три члена экипажа. По некоторым данным на борту были вахтовики - нефтяники.

Фото:т-м канал Life Shot, МЧС РФ