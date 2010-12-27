Пассажирский вертолет Ми-8 опрокинулся на бок в Красноярском крае

В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.
ТАСС передает, что ЧП произошло на территории аэропорта Байкит в 8 часов 45 минут (мск). При взлете вертолет Ми-8 с пассажирами попал в снежный вихрь. Машина совершила жесткую посадку и опрокинулась на бок, при этом у вертолета повредился хвост и винт.
Во время жесткой посадки, по предварительным данным, пострадали 6 человек. Всего на борту, по данным МЧС, был 21 пассажир и три члена экипажа. По некоторым данным на борту были вахтовики - нефтяники.
Фото:т-м канал Life Shot, МЧС РФ
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