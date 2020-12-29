Специалисты напоминают о важности соблюдения масочного режима.

Вероятность роста заболеваемости в Петербурге COVID-19 сохранится в ближайшую неделю. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В штабе отмечают, что количество "активных" больных коронавирусом остается высоким. В связи с этим специалисты напоминают о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Продолжается снижение количества обращений за медицинской помощью пациентов с COVID-19 и количества наблюдаемых больных. Также уменьшается число госпитализаций, причем как в сравнении с прошлой субботой, так и при сравнении недельных и двухнедельных сумм госпитализаций. Такая динамика индикаторов эпидемического процесса указывает, что эпидемия в городе, скорее всего, находится в нисходящей части второй волны. Вместе с тем количество активных больных в Петербурге остается все еще высоким. Вероятность перехода эпидемического процесса в рост будет сохраняться еще не менее недели. Координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают граждан неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv