Вернувшиеся из Таиланда сахалинцы устроил бунт на карантине

Некоторые туристы остались не довольны условиями содержания на карантине, куда их разместили по прилету из Таиланда, и захотели сбежать.

Вернувшиеся из Таиланда на Сахалин туристы едва не устроили потасовку с полицейскими.

Накануне, 26 марта, около 200 человек из Таиланда были размещены недалеко от Южно-Сахалинска в детском лагере "Юбилейный" на карантин. Туристы недовольны как самим карантином, так и условиями содержания. У ворот детского лагеря дежурят полицейские. Со стороны туристов слышаться нецензурные высказывания в адрес правоохранительных органов, сообщает издание "ЦарьГрад".

У вернувшихся из Таиланда туристов взяли анализы прямо в аэропорту. Из 241 анализов 212 - отрицательные, 29 - сомнительные, требующие дополнительной проверки. Местные жители сообщают, что часть людей на карантине относятся спокойно к изоляции, а часть пыталась сбежать и рьяно возмущается условиями содержания.