Вернувшиеся из Египта 230 россиян не получили свой багаж

Только на регистрацию утери вещей ушло около 6-ти часов.

Более 200 российских туристов не смогли получить свой багаж в аэропорту Шереметьево по прибытии из Египта в Москву: как выяснилось, вещи не загрузили в самолёт. Об этом пострадавшие сообщили телеканалу "360".

Также пассажиры рассказали, что их рейс задержали на 2 часа. Затем выяснилось, что из Шарм-эль-Шейха привезли только самих путешественников без багажа.

В аэропорту 200 человек разыскивают свой багаж, их обслуживают два сотрудника. Это, по-моему, издевательство. Пассажирка рейса

Только на регистрацию утери вещей ушло около 6-ти часов. Удалось оформить документы об утере, однако информации о местонахождении вещей не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что у пассажира в Пулково изъяли полкилограмма гашиша.

Видео: телеканал "360"