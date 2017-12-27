Самовыдвиженец Чухлебов не сможет стать президентом РФ по решению суда

Верховый суд удовлетворил иск Центризбиркома.

11 января стало окончательно известно, что Александра Чухлебова, лидера партии "Возрождение", суд не допустил до участия в выборах президента РФ. Об этом сообщил Верховный суд на своем официальном сайте.

Иск подала Центральная Избирательная Комиссия после того, как стало известно, что у Чухлебова имеются документа о наличии вида жительства в Финляндии. Самовыдвиженец заявил, что документы он аннулировал несколько месяцев назад.

По решению суда Александр Чухлебов не имеет права принимать участие в избирательной компании.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Лидера "Возрождения" Александра Чухлебова выдвинули на пост президента. 24 декабря в Санкт-Петербурге инициативная группа одобрила решение Александра Чухлебова, являющегося лидером общественного движения "Возрождение", выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ в 2018 году, сообщает "Политэксперт".

Чухлебову отдали 540 голосов, а сам кандидат заявил, что планирует отнести документы в Центральную избирательную комиссию РФ 26 декабря.

Видео: Youtube / Александр Чухлебов