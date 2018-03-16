Николай Валуев про Выборы 2018: "будущее страны решится послезавтра"

Известный политик, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев посетил петербургский Лицей №590. Русский богатырь провел мастер-класс по боксу для детей.

Журналистам PiterTV удалось пообщаться с чемпионом. Николай поделился об лижайших планах, и самый ближайший из них - сходить на Выборы 2018. Политик отметил, что именно это событие "решит будущее нашей страны".

Призываю на Выборы на простом примере. Дом наш - Россия. Это многоквартирный дом, который всегда требует своего управляющего. Какой будет управлющий - зависит только от вас. Товарищество собственников жилья выбирает собственника, от него зависит - протечет крыша или не протечет, будет ли убираться снег, будет ли гореть свет, будет ли убираться мусор. Очень много вопросов, которые могут кому-то казаться неважными, но на самом деле очень важные. Ты выходишь за порог своей квартиры - ты со всеми этими вещами сталкиваешься.

Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе

Видео и фото - PitertTV