ЦИК заявил, что не имеет отношения к листовкам "на выборы Путина"

Неизвестные распространяют рекламные буклеты от имени избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия России предупредила население о рассылке, авторы которой пишут от имени главы избиркома. Об этом 18 января ЦИК сообщил на своей странице в twitter.

Неизвестные активисты распространяют листовки о президентских выборах в общественных местах и через Интернет. Они не только похожи по дизайну на государственные афиши о предстоящем событии, но и заканчиваются подписью главы избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

Отличаются они от обычных тем, что приглашают именно на "выборы Владимира Владимировича Путина". Далее говорится о том, что остальных кандидатов убрали, чтобы "подарить возможность друзьям президента и дальше грабить нашу страну".

Фото листовки с надписью "Бессовестно врут" ЦИК разместил в социальной сети. Комитет сказал, что он не имеет отношения к листовкам и попросил быть бдительными.