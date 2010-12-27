Конфликт между властями Петербурга и застройщиками произошел полгода назад.

В среду, 25 июля, Верховный суд поддержал застройщиков в споре с ЗакСом Петербурга. Об этом сообщает издание "Нева.Today".

Конфликт между парламентариями и застройщиками произошел полгода назад. Власти Северной столицы вынесли закон о включении в список зеленых насаждений общего пользования участки на Петроградской стороне. Однако эта земля была в собственности застройщиков, и там уже начались работы. По информации "Нева.Today", парламентарии заявили, что исполнительная власть должна защитить Петроградку от излишнего строительства.

Тогда компании "Балтийская коммерция", "Цветение сливы", "Л1" и "Статус Эр" обратились в суд, который подтвердил их права на застройку. Спикер ЗакСа, Вячеслав Макаров, заявил, что Смольный обжалует это решение. Однако Верховный суд России встал на сторону строительных компаний.

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