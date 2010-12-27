Верховный суд отказался возвращать Марсову полю статус гайд-парка

Марсову полю не вернут статус гайд-парка: решение принято Верховный судом.

Верховный суд России поддержал решение городского Санкт-Петербургского суда отказать активистам в возвращении статуса гайд-парка Марсову полю. Теперь пространство официально уйдет из списка мест, разрешенных для сбора митингующих.

Напомним, что исключение Марсова поля из открытых площадок произошло после массовых несогласованных митингов ников Алексея Навального. Заступиться за права петербуржцев пытались Сергей Голубок, Александр Передук, Дмитрий Остряков и Алена Фурсова. По мнению правозащитников, место идеально подходит для проведения собраний из-за удобства с логистической точки зрения.

Отметим, что за период 2015-2017 годов на Марсовом поле было организовано более сотни акций протеста.

