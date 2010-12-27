Верховный суд РФ остановил проект намыва территории в Финском заливе

Застройщик планировал построить на намыве 5,2 миллиона квадратных метра недвижимости.

Верховный суд РФ отказал "Зингер Девелопмент" в праве осуществить намыв 200 гектаров искусственных территорий в Невской губе. Об этом сообщил на сайте "Электронное правосудие" Верховный суд.

Верховный судья отказался передавать кассационные жалобы на решение нижестоящей инстанции в коллегию по экономическим спорам. Ранее суд кассационной инстанции отказал компании в реализации плана.

"Зингер Девелопмент" собирался построить на намыве 5,2 миллиона квадратных метра недвижимости (1,8 миллиона – коммерческая застройка, остальное – жилье). Данный проект одобрили в Москве, но Смольный отказывается согласовать намыв.

В начале года в Петербурге обсудили планы по освоению берегов Финского залива.

Фото: Piter.tv