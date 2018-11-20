В Петербурге обсудили планы по освоению берегов Финского залива

В последние годы Петербург и Ленинградская область активно осваивают и застраивают территорию южного берега Финского залива. Бизнесмены готовы вкладывать большие деньги в проекты, которые смогут радикально изменить социальную среду на этой территории.

В Петербурге в Институте региональной прессы эксперты-урбанисты, предприниматели и экологи обсудили продвижение крупных инфраструктурных проектов на берегах Финского залива. Представители власти, бизнеса и общественных организаций собрались за круглым столом, чтобы проанализировать взаимные действия при освоении и застройки этих территорий.

Мы собрались сегодня все здесь, потому что с нашей точки зрения, это системный вопрос, который должен решаться представителями трех социальных групп, а именно общественностью, властью и бизнесом. С другой стороны, чтобы регулировать все возникающие вопросы и проблемы, нужны усилия, нужны законодательные нормы". Олег Бодров, председатель "Общественного совета Южного Берега Финского залива"

В последние 30 лет Южный Берег Финского залива (примерно 180 километров береговой линии от Петербурга до Эстонии) активно осваивается - в частности, крупными застройщиками. По подсчетам экспертов, около 60 миллиардов евро вкладывается в проекты, которые могут радикально изменить не только социальную, но и экономическую среду на этой территории. Более того, подобные проекты влияют на жизнь всего Санкт-Петербурга. Новые зоны застройки помогают разгрузить центр, становятся центрами притяжения горожан и туристов, дают свежие импульсы экономике Северной столицы. При этом власти и общественники стараются контролировать экологическую сторону вопроса.

Нам нужно принимать такие правила, такие законы, которые обеспечивали бы полноценный учет развития территорий с учетом тех, кто живет на этих территориях, с учетом экологического воздействия и, конечно, экономика тоже должна работать. Тогда у нас люди будут понимать, для чего это строится, и что это принесет для них. Будут знать, что будущее поколение будет жить в благоприятной окружающей среде и при этом экономика будет работать на людей. Николай Кузьмин, председатель "Постоянной комиссии по экологии и природопользованию" Законодательного Собрания Ленинградской области

В числе обсуждаемых тем прозвучала и тема намывных территорий. Намывать территории начал еще сам основатель города Петр I. При его правлении были намыты территории Летнего сада, Троицкой площади. Такая практика продолжала использоваться и во время советской власти. Так появились район проспекта Маршала Казакова, где раньше были залив и болото, западная часть Васильевского острова у станции метро "Приморская", Лахтинский проспект, Приморский проспект. С 2005-го годы на намывных землях у берегов Финского залива со стороны Васильевского острова на территории около 466 гектаров появился Морской пассажирский порт и жилые дома. В данный момент намыв новых островов в южной части Финского залива является одним из наиболее перспективных с точки зрения экономики и градостроительства проектов.

Следующим шагом в развитии берегов Финского залива станет создание и продвижении образовательных и обучающих программ, направленных на подготовку представителей власти, бизнеса и общественности". Это будет делаться для понимания роли каждой из заинтересованных сторон в процессе принятия решений о развитии прибрежных территорий российской части Балтийского региона.

Мы хотели бы и уже работаем над тем, чтобы организовать такие ознакомительные туры представителей российского портового бизнеса, представителей муниципальных властей, общественности, власти к нашим соседям в Эстонию и Финляндию. Нас там готовы принять. Олег Бодров, председатель "Общественного совета Южного Берега Финского залива"

Экспертное сообщество будет и дальше изучать эту тему. Организация "Общественного совета Южного Берега Финского залива", опираясь на опыт Финляндии и Эстонии уже выпустила документальный фильм "Берега живут морем: опыт участия общественности в мореплавании" и брошюру "Общественность. Бизнес. Власть. Опыт участия в мореплавании".

Фото: Piter.TV