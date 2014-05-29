Верховный суд не стал рассматривать жалобу КПРФ на запрет митингов

Коммунисты Петербурга безуспешно пытались оспорить антиковидные меры.

Верховный суд России отказал петербургскому отделению КПРФ в рассмотрении кассационной жалобы на запрет публичных мероприятий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Коммунисты пытались оспорить постановление Смольного от марта 2020 года, которое ограничивает проведение массовых акций численностью более 300 человек без согласования с властями. Ранее, летом 2024 года, городской суд также отказал истцам в отмене ограничений.

По словам представителей КПРФ, эпидемиологическая обстановка в Петербурге изменилась: заболеваемость снизилась, ВОЗ объявила о завершении пандемии. Однако судья Верховного суда Владимир Хаменков 16 июня принял решение, что доводы кассационной жалобы не указывают на существенные нарушения закона.

В горкоме КПРФ заявили, что продолжат добиваться отмены ограничений, которые, по их мнению, противоречат Конституции. Решение суда будет дополнительно обсуждено с юристами, после чего партия определит дальнейшие действия.

В декабре 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие антиковидных мер до конца 2025 года. В Смольном пояснили, что отменить ограничения можно только после предписания главного санитарного врача, которого пока не поступало.

Ранее в Смольном рассказали, как поступят с компаниями, которые не подали списки для мобилизации.

Фото: Piter.tv