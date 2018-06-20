Верховный суд не будет рассматривать жалобу Кехмана

Ранее нижестоящие инстанции решили, что этот долг должен быть погашен после расчетов с теми кредиторами, требования которых включены в реестр.

Верховный суд отказал предпринимателю и худруку Михайловского театра в Петербурге Владимиру Кехману в пересмотре актов о признании обоснованной его задолженности перед БМ-банком. Отметим, что данный банк входит в ВТБ. Сумма задолженности составляет более 11 млрд рублей.

Ранее нижестоящими инстанциями было решено, что долг должен быть погашен после того, как будут проведены расчеты с кредиторами, требования которых попали в реестр.

По данным РИА "Новости", бизнесмен подал жалобу на постановление Арбитражного суда Северо-Западного Федерального округа. В общей сумме с Кехмена кредиторы требуют примерно 17 млрд рублей. Из них Сбербанк требовал 4,28 млрд рублей Промсвязьбанк — 1,7 млрд, а БМ-Банк — 11,2 млрд. В список кредиторов попали также АО "Аквамарин" и ООО "Пулковская торговая компания".

Справка: В 2012 году бизнесмен был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — и в России. Петербургский Арбитражный суд признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой является Кехман. От выплаты долгов бизнесмен освобожден не был.

Фото: ВКонтакте/Михайловский театр