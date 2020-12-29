Пак Кын Хе проведет в заключении в общей сложности 22 года.

Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок экс-президенту Пак Кын Хе. Об этом рассказали журналисты телерадиокомпании KBS. Инстанция оставила в силе приговор экс-руководителю страны, который был вынесен в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью.

В общей сложности Пак Кын Хе проведет в заключении 22 года, включая срок за незаконное вмешательство в проведение парламентских выборов в 2016 году. Суд установил, что бывший президент помогала кандидатам от правящей тогда партии Сэнури. На прошлой неделе глава правящей сейчас партии "Тобуро" Ли Нак Ён призвал действующего президента помиловать Пак Кын Хе в целях развития национального единства. Против такого решения выступает общественность.

Напомним, что импичмент Пак Кын Хевынесен в марте 2017 года. В июле 2018 года суд приговорил политика к 15 годам лишения свободы из-за взяток, а также еще пяти годам за злоупотребление властью. Подсудимую оштрафовали на 18 млрд вон (около 16 млн долларов).

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