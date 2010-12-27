Верховный суд России смягчил приговор Сугробову

Приговоренный на 22 года выйдет из колонии на 10 лет раньше

Бывшему главе управления эконмической безопасности и противодействию коррупции МВД России Денису Сугробову смягчили приговор. По данным Верховного суда России Сугробов проведет в колонии 12 лет вместо 22.



Кроме самого генерала, из мест лишения свободы выйдут 8 подчиненных, которые вместе с ним проходили по делу об организации преступного сообщества и превышения должностных полномочий.



Напомним, что расследование по делу Сугробова началось в феврале 2014 года. Спустя 3 года, в апреле 2017 года Сугробов был приговорен на 22 года за провоцирование чиновников на взятки.

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